كتبت- أمنية عاصم:

صعد المؤشر الجديد للبورصة EGX 35-LV - للأسهم منخفضة التقلبات السعرية – بنحو 0.64% بختام ثاني جلسة منذ تدشين المؤشر.

وسجل المؤشر الجديد EGX35-LV أعلى قيمة – خلال جلسة اليوم - عند مستوى 3756 نقطة مقارنة بأقل قيمة عند مستوى 3730 نقطة.

وأغلق المؤشر EGX35-LV عند مستوى 3754 نقطة مقارنة بمستوى 3730 نقطة سعر الفتح.

وكانت البورصة، أعلنت عن إطلاق مؤشرها الجديد تحت اسم "EGX35-LV" إعتباراً من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، أبرزهم البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )، والمصرية للاتصالات، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، وايديتا للصناعات الغذائية، وسيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وغيرهم.