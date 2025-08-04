كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه من المنتظر خلال شهر أغسطس الجاري إطلاق تطبيق "EGX Gate"، الذي يمثل خطوة نوعية نحو تمكين المستثمرين من متابعة تطورات السوق بكفاءة وسهولة، وتعزيز تواصلهم المباشر مع البورصة من خلال منصة رقمية موحدة.

وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال مشاركة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من النسخة السادسة لمؤتمر "المصريين في الخارج"، المنعقد تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، وذلك بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025.

وأوضح الشيخ، جهود البورصة المصرية في تنويع المؤشرات والأدوات المالية وتلبية طلبات فئات متنوعة من المستثمرين، حيث أطلقت البورصة المصرية مؤشر EGX33 Shariah الذي يضم الشركات الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة من بين أسهم الشركات الأكثر سيولة، ضمن منهجية رقابية شرعية معتمدة، ليشكل أداة جديدة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية.

وتابع البيان، كما أطلقت مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية من بين أسهم الشركات الأكثر سيولة، والذي يستهدف المستثمرين الراغبين في الاستثمار المستقر، ويوفر إمكانية تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.

وتطرق الشيخ، إلى جهود البورصة المصرية في تعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على التزام السوق بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءة المعلوماتية للسوق وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية.

وكما أشار إلى مؤشرات الأداء الإيجابية لسوق الأوراق المالية المصري، والذي يعد ثاني أكبر بورصة عربية من حيث عدد الشركات المقيدة لها أوراق وأدوات مالية، وما تتمتع به من تنوع قطاعي وقدرة على جذب المستثمرين الجدد، بما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في السوق المصري وفرصه الواعدة.

وقال الشيخ، حققت البورصة المصرية أداءا تاريخيا خلال الفترة الماضية، حيث أنه في يوم 27-يوليو-2025 سجلت مؤشرات السوق الرئيسية الأربعة (EGX30, EGX70, EGX100, EGX33) بالإضافة إلى رأس المال السوقي مستويات تاريخية غير مسبوقة مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق المصري.