كتبت- منال المصري:

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، للمرة الثانية على التوالي بنسبة 1.5% على أساس شهري خلال يونيو.

فائض صافي الأصول الأجنبية ارتفع إلى 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل حوالي 14.71 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع جماعي لفائض صافي صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي المصري معا.

تم احتساب متوسط سعر الصرف في شهر مايو عند 49.8 جنيه لكل دولار، وفي يونيو عند 49.65 جنيه لكل دولار، وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي.

خلال يونيو، تحسن أداء الجنيه بدعم تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.

ووصل سعر صرف جنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر ليسجل بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع لكل دولار.

صافي الأصول الأجنبية

صافي الأصول الأجنبية يمثل ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

البنك المركزي يعود للارتفاع

عاد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري للارتفاع مجددا بنسبة 2.1% على أساس شهري في يونيو، ليصل إلى 10.1 مليار دولار مقابل حوالي 9.89 مليار دولار في مايو، بعد أن تراجع بنحو ملياري دولار في مايو الماضي.

ووفق البيانات المنشورة على موقع المركزي، جاءت زيادة صافي أصول المركزي المصري على خلفية زيادة الأصول المملوكة له من النقد الأجنبي بنسبة 0.4% خلال يونيو على أساس شهري، إلى نحو 47.36 مليار دولار مقابل 47.14 مليار دولار في مايو الماضي.

البنوك التجارية

للمرة الثانية على التوالي ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، بنسبة 1.1% في يونيو على أساس شهري إلى 4.88 مليار دولار، بدعم ارتفاع الأصول التابعة لها من النقد الأجنبي 2% إلى 36.17 مليار دولار، مقارنة بـ35.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وحافظت صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجاري على أعلى مستوى له منذ فبراير 2021.