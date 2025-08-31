تشكيل فرق عمل بين مصر والسودان لبحث الفرص في قطاع التعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع نور الدائم طه، وزير المعادن السوداني، والسفير عمر الفاروق نائب السفير السوداني بالقاهرة والوفد المرافق والذي ضم العديد من ممثلي الشركات والمؤسسات السودانية المعنية بمجال التعدين، سبل التعاون بين البلدين في مجال التعدين وصناعات القيمة المضافة.

وأكد الوزير في بيان اليوم أن هناك مجالات وفرص تعاون كبيرة بين البلدين وموارد طبيعية هائلة يمكن أن يتم استغلالها بما فيه الصالح للبلدين، مشيراً إلى امكانية التعاون في مجال الصناعات التعدينية لتعظيم الاستفادة من الخامات الموجودة في السودان لتحقيق القيمة المضافة والتصدير للأسواق العالمية.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول والتعدين المصري بصدد انشاء مدارس متخصصة في التعدين وذلك بالتوازي مع إجراء أبحاث ودراسات متعمقة لخدمة تطوير صناعة التعدين في مصر.

ومن جانبه أكد الوزير السوداني أن بلاده ترغب في تعميق التعاون الاستراتيجي مع مصر في مجال المعادن وأن تصبح مصر بوابة للخامات التعدينية السودانية للأسواق العالمية، مما يضع الدولتين الشقيقين في مكانة متميزة على مستوي العالم بعد تحقيق التكامل بين البلدين، معرباً عن تطلع السودان للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة التى تمتلكها مصر في هذا المجال.

و خلال اللقاء تم الاتفاق علي تشكيل فرق عمل من الجانبين لتبادل الأفكار وبحث سبل وفرص التعاون خلال الفترة القادمة والذي يتضمن التدريب وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، ووضع جدول زمني وآلية للتعاون الفعال لتحقيق مصالح البلدين والشركات العاملة في هذه المجال.