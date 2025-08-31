وسط خفض الفائدة.. هل يصل الذهب إلى مستوى قياسي؟ الشعبة تجيب

كتبت- دينا كرم:

يرى بعض مسؤولي شعبة الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" أن استمرار الذهب في الارتفاع ووصوله لتحقيق مستويات قياسية جديدة مرهون بهدوء أو تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

كما أن تعاملات غدا الاثنين مع عودة فتح البورصات العالمية ستحدد اتجاه الأسعار سواء كان صعودًا أو هبوطًا، ولكنه سيظل مرشحًا للارتفاع، باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بختام التعاملات الأسبوعية مدفوعًا بتراجع سعر الدولار بنسبة 0.09% أمام العملات الرئيسية، كما عززت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض نسبة الفائدة خلال سبتمبر القادم من صعود الذهب، مع استمرار حرص البنوك المركزية على شراء الذهب كاحتياطي بديل للدولار.

هل يواصل الصعود؟

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، لـ"مصراوي"، إن القفزة الأخيرة في الأسعار العالمية جاءت نتيجة إشارة الفيدرالي الأمريكي لاحتمال خفض أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا.

وأوضح أن خفض الفائدة في مصر أيضًا عزز من عوامل صعود المعدن الأصفر محليًا.

وأضاف أن اتجاه الذهب خلال الأيام المقبلة مازال غير واضح بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تعاملات الغد مع عودة فتح البورصات العالمية ستحدد المسار الأقرب.

وأكد ميلاد أن الذهب يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا طويل الأجل، بعيدًا عن تقلباته اليومية أو الأحداث اللحظية.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، إن توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال سبتمبر، إضافة إلى تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، شكلا معًا داعمًا رئيسيًا لارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار المحلية المرتبطة بالسوق العالمية.

وأضاف منيب أن استمرار النزاع قد يدفع الأسعار لمستويات أعلى من الحالية، أما أي مؤشرات للسلام أو التهدئة فقد تؤدي إلى تراجع محدود وسريع، لكن الذهب سيظل محتفظًا بمكانته السعرية كأصل استراتيجي للتحوط على المدى الطويل.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، على أن الذهب سيظل مرشحًا لتحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، باعتباره ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات.

ونصح نجيب من يرغب في الشراء بالاستثمار في الذهب الآن قبل أي زيادات جديدة محتملة، أما من يرغب في البيع فيمكنه الاكتفاء ببيع الكميات التي يحتاجها فقط.

اقرأ أيضًا:

تحول السياسة النقدية.. 5 قرارات للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2025

صادرات الملابس الجاهزة المصرية ترتفع 26% إلى 1.94 مليار دولار في 7 أشهر

‎ رئيس الرقابة المالية يوجّه بزيادة التعويضات إلى 75 ألف جنيه لضحايا قطار مطروح