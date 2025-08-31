كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأحد 31-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3120 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4012 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5349 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانحفض سعر الجنيه الذهب إلى 37440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53490 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166353 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.90 % إلى نحو 3447 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





