كتبت- منال المصري:

أكد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، في وزارة المالية، أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة، والربط الإلكتروني مع كل الجهات، ساعدنا في اتخاذ قرارات لحظية سليمة لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار رؤية أكثر مرونة وشمولاً وتكاملاً لإدارة المالية العامة للدولة.



وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الدى عقده أحمد كجوك وزير المالية لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي اليوم، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.



وأشار إلى أنه تم وضع آليات حوكمة فعّالة لتعزيز الإنفاق العام، وتوجيه الموارد بشكل أكبر للتنمية البشرية "الصحة والتعليم" الذى تجاوز معدل النمو السنوى فيها متوسط زيادة الإنفاق العام.



وأكد أن الربط الإلكتروني أتاح تكاملًا بين الإيرادات والمصروفات، على نحو ساعد في تحقيق نمو أعلى للإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية.