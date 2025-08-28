إعلان

راية القابضة تعتزم رفع ملكيتها في شركة تابعة لها لـ 90%

12:17 م الخميس 28 أغسطس 2025

راية القابضة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم بنهاية جلسة تداول أمس الأربعاء الموافق 27 / 8/ 2025، تقديم مشروع إعلان عرض شراء إجباري من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وأطرافها المرتبطة (مقدم العرض) المالكة لنسبة 60.08 % من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (الشركة المستهدفة بالعرض).

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، يستهدف العرض رفع نسبة ملكية مقدم العرض إلى 90% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة، وذلك من خلال شراء النسبة المكملة لهذا الحد بسعر نقدي قدره 7.50 جنيه للسهم الواحد.

وتابع الإفصاح، أنه جار حاليًا فحص ودراسة العرض من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

راية القابضة الهيئة العامة للرقابة المالية إعلان عرض شراء إجباري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة