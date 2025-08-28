راية القابضة تعتزم رفع ملكيتها في شركة تابعة لها لـ 90%

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه تم بنهاية جلسة تداول أمس الأربعاء الموافق 27 / 8/ 2025، تقديم مشروع إعلان عرض شراء إجباري من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية وأطرافها المرتبطة (مقدم العرض) المالكة لنسبة 60.08 % من أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات (الشركة المستهدفة بالعرض).

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، يستهدف العرض رفع نسبة ملكية مقدم العرض إلى 90% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة، وذلك من خلال شراء النسبة المكملة لهذا الحد بسعر نقدي قدره 7.50 جنيه للسهم الواحد.

وتابع الإفصاح، أنه جار حاليًا فحص ودراسة العرض من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.