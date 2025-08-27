وزير الاتصالات يشارك في فعاليات المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون العربي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا بل ضرورة حتمية؛ مشيرًا إلى أهمية تعظيم مستوى التعاون العربي المشترك في هذا المجال من خلال إطار مؤسسي.

وأضاف أن مصر تقدمت باقتراح لإنشاء مجلس الوزراء العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة تحت مظلة جامعة الدول العربية ليكون منصة رفيعة لتوحيد الجهود وتنسيق السياسات وتعزيز الحضور العربي على خريطة الذكاء الاصطناعي الدولية.

جاء ذلك في كلمة طلعت التي ألقاها خلال فعاليات المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات والتحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي.

وفي كلمته، أكد طلعت أن المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي يمثل محفلًا عربيًا جامعًا يسهم في إثراء المداولات حول مستجدات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى العلم ومرتكزًا على الأولويات المشتركة للدول العربية.