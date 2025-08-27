مزاج المصريين.. أسعار القهوة تتراجع عالميًا هل تنخفض في مصر؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت الأسواق العالمية للقهوة هبوطًا ملحوظًا خلال يومين، لتفقد العقود الآجلة جزءًا من المكاسب التي حققتها على مدار 8 جلسات متتالية، واعتبر خبراء هذا الصعود السابق سريعًا وغير مبرر، مما رفع مخاوف من تضخم الأسعار ثم الدخول في حالة ركود محتملة، بحسب وكالة بلومبرج.

وتراجعت العقود الأكثر نشاطًا للبن في بورصة نيويورك بنسبة 3.7% أمس الثلاثاء، في أكبر خسارة يومية منذ مطلع أغسطس، كما هبطت أسعار حبوب الأرابيكا 3.3% إلى 365.35 سنتًا للرطل، بينما سجلت قهوة الروبوستا انخفاضًا بنحو 2.2% في بورصة لندن.

هل يتراجع البن في مصر؟

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات "لمصراوي"، أن أسعار البن مستقرة حتى الآن، ولم تشهد أي تراجعات أو زيادات مرتبطة بالانخفاض العالمي.

وأوضح أن التراجع في البورصات العالمية منذ يومين لا يزال مؤقتًا، ولا يمكن الحكم على الأسعار إلا بعد أن تستقر الأسواق عند مستويات محددة، سواء في حالة صعود أو هبوط.

وأشار فوزي إلى أن الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية كان نتيجة فرض رسوم من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات البن من البرازيل – أكبر منتج للقهوة في العالم – مما أدى إلى زيادات غير مباشرة في الأسعار.

وأضاف "في مصر الأسعار لا تتغير يوميًا مع حركة البورصات العالمية، لأنها تتحدد وفق مواعيد الاستيراد، فإذا تم الاستيراد والأسعار مرتفعة، ينعكس ذلك على السوق المحلي، والعكس صحيح".

وتابع: "لا يمكن أن نبيع للمستهلك اليوم بسعر وغدًا بسعر مختلف، لذلك نحن في حالة ترقب حاليًا حتى تتضح اتجاهات البورصات العالمية بشكل نهائي".

وذكر أن سعر كيلو البن السادة يبلغ نحو 520 جنيهًا، بينما البن المحوج يسجل سعر الكيالو نحو 680 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

تعرف على كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هاتفك

ما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة رئيس البورصة الجديد؟

ارتفاع أسعار الأرز رغم وفرة المعروض.. وغرفة صناعة الحبوب توضح الأسباب