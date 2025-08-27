"غرفة القاهرة" تقرر إقامة معرض أهلًا مدارس بمدينة نصر

كتبت- دينا خالد:

اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري، بالإجماع إقامة معرض أهلًا مدارس لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الدراسية والغذائية التي تحتاجها الأسرة المصرية مع دخول العام الدراسي الجديد، بمدينة نصر.

وقال أيمن العشري إنه سيتم تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي في نفس مكان العام السابق بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر ومن المُقرر انطلاق فعالياته مع بداية شهر سبتمبر القادم .

ووفق بيان الغرفة اليوم جاء ذلك خلال اجتماعًا طارئًا عقده مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة أمس الثلاثاء لمناقشة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بإقامة معرض أهلًا مدارس هذا العام، حيث دعا أيمن العشري مجلس إدارته لهذا الاجتماع عقب اجتماعه مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بمدينة نصر بالقاهرة.

وقال "العشري" إن المعرض سيُقام تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم غرفة القاهرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة.

وشدّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية هذا المعرض الذي تلتف حوله الدولة بكافة مؤسساتها العامة والخاصة، وهو ما يؤكد أهميته على الصعيدين المجتمعي بدعم المواطنين ، وكذلك الاقتصادي من خلال دعمه للتجارة الداخلية ، ولكن هدفه الأساسي هو الدعم المجتمعي وهو ما نركز عليه بتوفير سلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية لمساندة أهالينا مع قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.

ولفت إلى أن تخفيضات هذا المعرض تأتي تزامنًا مع تخفيضات مبادرة رئيس مجلس الوزراء "خفض الأسعار" ، وهو ما يؤكد أن السلع بالمعرض ستكون أكثر دعمًا للمواطنين هذا العام.

وأشار"العشري" إلى أن المعرض سيتضمن كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد من "أدوات كتابية وملابس جاهزة وزي مدرسي والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلي والمواد الغذائية"، وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسي الجديد.