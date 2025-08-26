إعلان

وزير قطاع الأعمال العام يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في الشركات التابعة

05:52 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

اجتماع وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- أمنية عاصم:

بحث محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع وفدًا من شركتي "مسار" للاستشارات وتطوير الأعمال، و"GAIA" المتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل بالشركات التابعة.

وتناولت المباحثات، وفق البيان اليوم، فرص التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والتابعة لها من جهة، وكل من شركتي مسار وGAIA من جهة أخرى، وذلك بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة آليات التشغيل، تطوير كفاءة الأداء، ودعم خطط التحول الرقمي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الحلول التكنولوجية التي يمكن تقديمها، ومن بينها: إدارة المخاطر وسلامة العمليات، تعزيز الكفاءة التشغيلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الصيانة التنبؤية لتقليل الأعطال وخفض التكاليف وإطالة العمر التشغيلي للمعدات، ودمج التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل المختلفة.

وأكد شيمي، خلال اللقاء، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لمستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال الذكاء الاصطناعي
