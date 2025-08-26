إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 أغسطس 2025

02:48 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

سعر الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 5208 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5253 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4596 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3939 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36771 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب
