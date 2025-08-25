كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية رغم عدم وجود أزمات في الأعلاف أو الإنتاج.

وأوضح السيد أن أسعار كرتونة البيض ارتفعت بنحو 5 إلى 6 جنيهات من حوالي أربعة أيام، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 132 جنيهًا في المزرعة مقابل 127 جنيهًا سابقًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 138 جنيهًا بدلًا من 133 جنيهًا.

وأضاف أن هذه الزيادة انعكست بشكل أكبر على المستهلك حيث ارتفعت الكرتونة في السوق بنحو 10 جنيهات على الرغم من زيادتها 5 جنيهات فقط في المزرعة وذلك بسبب الحلقات الوسيطة.

وأشار السيد إلى أن سعر كرتونة البيض للمستهلك تجاوز 150 جنيهًا حاليًا.

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن هذا الارتفاع غير مبرر، خاصة في ظل سعي الدولة لخفض الأسعار، وانخفاض مستلزمات الإنتاج عالميًا.

كما أوضح أنه لا يمكن التنبؤ بالأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب عدم وجود آليات منضبطة في السوق.

