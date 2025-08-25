"وول ستريت" تكتسي باللون الأحمر في بداية تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

افتتحت بورصة "وول ستريت" الأمريكية مؤشراتها على انخفاض في بداية أول جلسات الأسبوع؛ بعد الصعود التي شهدته بدعم زيادة الاحتمالات بخفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة الماضي، إن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة، مضيفاً أن استقرار معدل البطالة يسمح "بالتحرك بحذر بينما ندرس تغييرات في موقف السياسة النقدية".

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.22% أو ما يعادل 101.6 نقاط إلى 45530 نقطة.

وكما هبط مؤشر “إس آند بي 500″ بنسبة 0.20% أو 12.74 نقطة إلى 6454 نقطة، و”ناسداك” المركب بنسبة 0.22% أو 46.6 نقطة إلى 21449 نقطة.

