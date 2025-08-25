كيف يدعم مقترح إنشاء منطقة صناعية للدباغة قطاع الجلود؟ .. الشعبة توضح

كتبت – أمنية عاصم:

وجه كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدراسة إقامة منطقة صناعية مناسبة لنشاط الدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب، إلى جانب التوسع في إقامة مدابغ جديدة بمدينة الجلود بالروبيكي.

وكشف محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية ، أن مقترح وزارة الصناعة بإنشاء منطقة صناعية مخصصة لنشاط الدباغة في مدينتي العلمين الجديدة أو برج العرب، يستهدف بالأساس مدابغ الإسكندرية، وخاصة مدابغ الماكس، التي تعد من أقدم الكيانات العاملة في هذا المجال ولها تاريخ طويل في التصدير والاستثمار.

وأوضح مهران في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعداد المدابغ المستهدفة للنقل من منطقة الماكس، موضحا أن العدد لا يتجاوز 70 مدبغة، من بينها نحو 38 مصنعًا يمكن إنشاؤها خلال فترة وجيزة.

وأكد أن حجم المشروع ليس بنفس ضخامة مدينة الجلود بالروبيكي، ما يجعله أكثر سهولة وسرعة في التنفيذ.

وأضاف مهران أن مدابغ الإسكندرية تسهم بنسبة تتخطى 50% من صادرات الجلود المصرية، وتشمل منتجات متنوعة مثل الجلود البقرية واللباني والجاموسي والضاني والماعز، لافتًا إلى أن العاملين في القطاع يتمتعون بخبرة كبيرة تؤهلهم للمنافسة العالمية.

وسجلت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تراجعًا بنسبة 32.9% خلال الربع الأول من 2025، لتحقق نحو 23.2 مليون دولار في مقابل 34.6 مليون دولار خلال نفس الربع من 2024، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.

واستحوذ قطاع دباغة الجلود على 54.9% من إجمالي صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري ، بقيمة 12.7 مليون دولار، في مقابل 14.7 مليون دولار بتراجع 13.6%.

وأشار مهران، إلى أن الشعبة كانت دورًا ، حيث أنها قد تواصلت مسبقًا مع مصانع دباغة قبل تنفيذ قرارات الإزالة أو النقل، لوضع الخطة التى لابد من السير عليها حتى لا يحدث صدام بين الحكومة وأصحاب المدابغ.

وأوضح أن المستأجرين – غير الملكين مصانع بمنطقة ماكس - سيحصلون على قيمة عقودهم، مع إمكانية تملك وحدات جديدة من خلال مبادرات تمويل وتسهيلات في السداد، فيما أن الملاك أيضًا سيحصل على تعويضات عن مصنعه.

وأضاف أن تجربة نقل المدابغ من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي كانت درسًا مهمًا، مشددًا على أن الحكومة تستهدف استفادة مزدوجة سواء للمستثمرين أو الدولة.

