كيف تستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي تجنبا لانقطاع الخدمة؟

كتبت- آية محمد:

يواجه العديد من مستخدمي التليفون الأرضي انقطاعًا مفاجئًا للخدمة، نتيجة عدم معرفتهم بموعد تجديد باقاتهم، رغم قيام الشركة المصرية للاتصالات بإرسال رسائل نصية للتذكير بموعد السداد، إلا أن بعض العملاء قد لا ينتبهون إليها.

وتوفر الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل تتيح للمستخدمين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها بسهولة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق الاستعلام والدفع:

طرق الاستعلام عن الفاتورة

- الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات عن طريق استخدام رقم الهاتف الأرضي.

- الخط الساخن لخدمة العملاء "19777" وذلك من خلال الاتصال وتسجيل رقم الهاتف الأرضي للاستعلام عن الفاتورة.

- تطبيق "My WE".

طرق دفع الفاتورة

توفر المصرية للاتصالات خيارات متعددة لسداد الفواتير، منها:

- مراكز الشركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق "My WE".

- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

- مكاتب البريد المصري.

- خدمات الدفع الإلكتروني: فودافون كاش، وفوري، وإي آند موني، واورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

