كتبت- أحمد الخطيب:

قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي، إن تصريحات نقيب الفلاحين حول وصول أسعار اللحوم البلدية إلى 300 جنيه للكيلو "كلام غير واقعي ولا يمت للحقيقة بصلة"، مؤكدًا أن ما يردده لا يستند إلى أي أسس أو بيانات صحيحة.

كان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قد صرّح في مداخلة تلفزيونية قبل يومين أن سعر الكيلو القائم من اللحوم الحية يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا للجاموسي، و160 إلى 165 جنيهًا للبقري، موضحًا أن الكيلو بعد الذبح يصفّي نحو 280 جنيهًا على الجزار، وأن بيع الكيلو بـ300 جنيه يحقق للجزار هامش ربح.

ماذا يبلغ سعر كيلو اللحمة الحقيقي؟

وأضاف عبدالباسط أن أسعار العجول الحية يتراوح حاليًا بين 170 و180 جنيهًا للكيلو القائم حسب النوع وجودة الحيوان، ويتم تحديد أسعارها بشكل واضح في مجزر البساتين باعتباره البورصة الرئيسية، حيث يصل سعر الكيلو بعد الذبح شامل العظم والدهون إلى نحو 300 جنيه، مؤكدًا أن هذا السعر يعكس القيمة الحقيقية للحوم البلدية السليمة، وليس ما يروَّج له من أرقام مبالغ فيها أو لحوم غير مطابقة للمواصفات.

ولفت رئيس شعبة القصابين إلى أن اللحوم السودانية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية عبر الشركة القابضة تباع بنحو 310 جنيهات للكيلو، متسائلًا: كيف يتحدث نقيب الفلاحين عن أسعار أقل للحوم البلدية، في الوقت الذي تباع فيه اللحوم المستوردة بهذا السعر؟ مؤكدًا أن ما ورد في تصريحاته غير منطقي ولا يستند إلى واقع السوق.

وأشار إلى أن ما يباع بتلك الأسعار المنخفضة في بعض المناطق لا علاقة له باللحوم البلدية السليمة، وإنما غالبًا يكون من العجول النافقة أو المخلفات غير الصالحة، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، داعيًا إلى محاسبة من يروج لهذه الأقاويل أو يتاجر في اللحوم الفاسدة.

وأكد عبدالباسط أن كل قطاع له متخصصيه، ومن غير المقبول أن يتحدث نقيب الفلاحين في ملف اللحوم بينما ليس له خبرة أو ممارسة في هذا المجال، مضيفًا: "الفلاح يتحدث عن الزراعة، والقصاب عن اللحوم، وأهل كل مهنة هم الأجدر بشرح واقعها".