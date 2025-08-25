إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

01:19 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الدواجن والبيض

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

