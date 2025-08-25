كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

