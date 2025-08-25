81 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
10:46 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
كتبت- آية محمد:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 120 و220 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
