شعبة الجزارة بسوهاج تُطبق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

كتبت- دينا خالد:

عقدت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع شعبة الجزارة بالغرفة برئاسة خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة وخفض أسعار اللحوم داخل المحافظة.

وجاء ذلك بمشاركة، حشمت الجندي عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد دنقل المستشار الاقتصادي للغرفة، ومؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، ومؤمن حامد رئيس شعبة الجزارة، بحسب بيان اليوم الأحد.

وقال أبو الوفا، إن الغرفة التجارية بسوهاج تعمل مع شعبة الجزارة لتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة في أسعار اللحوم، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن السوهاجي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف أبو الوفا، أن الغرفة ستتابع بشكل دوري التزام التجار بتطبيق التخفيضات، مع التوسع في توفير السلع المخفضة في جميع المراكز، مؤكداً أن الغرفة تمثل بيت التاجر وشريك المواطن في الوقت نفسه.

وأشار أبو الوفا، إلى أن الفترة الحالية تشهد فرصة حقيقية لتحقيق استقرار في الأسواق بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يستوجب أن يلمس المواطن مباشرة أثر هذا التراجع على أسعار السلع الأساسية.

وأكد مؤمن حامد، رئيس شعبة الجزارة، على التزام الجزارين في سوهاج بخفض أسعار اللحوم والتعاون مع الغرفة لتوفير منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكداً أن الشعبة على استعداد كامل لتوسيع المشاركة في المبادرة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ خطة العمل التي وضعها الاتحاد العام للغرف التجارية استجابة لتكليفات رئيس الوزراء، حيث بدأت بالفعل عدة محافظات في تطبيق تخفيضات على السلع، إلى جانب إطلاق الأوكازيون الصيفي مبكراً بمشاركة آلاف المحال التجارية، لتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%.

وشهد الاجتماع بحث عدد من التحديات التي تواجه الجزارين داخل السلخانات، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالقطاع، حيث تم الاتفاق على حلول فعّالة تسهم في تيسير عمل الجزارين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.