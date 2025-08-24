بداية من اليوم.. صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أغسطس

كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر أغسطس الجاري بداية من يوم 24 المقبل حيث سيتم إيداع رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة في ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك من يوم الأحد المقبل.

وهابت وزارة المالية بالعاملين بالدولة بعدم الزحام حول ماكينات الصراف الآلي حيث الرواتب ستكون متاحة على مدار اليوم.

ومن يوليو الماضي تم صرف المرتبات بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة حيث أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا.

كما تم صرف 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتم زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.