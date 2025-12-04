إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتب : أحمد الخطيب

06:51 م 04/12/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الخميس 4-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3740 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4808 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5610 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6411 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 44880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4217 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

