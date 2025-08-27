خدمة مكالمات الواي فاي.. ما هي وكيف تقوم بتفعيلها؟

تتيح خدمة مكالمات الـ Wi-Fi للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات من خلال شبكة الواي فاي بدلًا من الشبكة التقليدية، مما يساعد على تحسين جودة الصوت خاصة في الأماكن ضعيفة التغطية.

وتأتي تكلفة الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية.

ويعرض في السطور التالية خطوات تفعيل تلك الخدمة على هواتف آيفون وأندرويد:

على هواتف آيفون:

1- توجه إلى الإعدادات.

2- اضغط على الهاتف.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خيار تشغيل مكالمات Wi-Fi.

على هواتف أندرويد:

1- افتح الإعدادات في هاتفك.

2- انتقل إلى الاتصالات أو الشبكة والإنترنت حسب نوع الجهاز.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- قم بتفعيل خاصية مكالمات Wi-Fi.

