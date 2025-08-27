إعلان

خدمة مكالمات الواي فاي.. ما هي وكيف تقوم بتفعيلها؟

كتب : آية محمد

01:58 م 27/08/2025 تعديل في 04/12/2025

خدمة الاتصال عبر الواى فاى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتيح خدمة مكالمات الـ Wi-Fi للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات من خلال شبكة الواي فاي بدلًا من الشبكة التقليدية، مما يساعد على تحسين جودة الصوت خاصة في الأماكن ضعيفة التغطية.

وتأتي تكلفة الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل تلك الخدمة على هواتف آيفون وأندرويد:

على هواتف آيفون:

1- توجه إلى الإعدادات.

2- اضغط على الهاتف.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- فعل خيار تشغيل مكالمات Wi-Fi.

على هواتف أندرويد:

1- افتح الإعدادات في هاتفك.

2- انتقل إلى الاتصالات أو الشبكة والإنترنت حسب نوع الجهاز.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- قم بتفعيل خاصية مكالمات Wi-Fi.

اقرأ أيضًا:

اقرأ أيضًا: شعبة الدواجن: وفرة الإنتاج الحالية فرصة لضبط الأسعار في رمضان

شعبة الأجهزة تحذر: رسوم الإغراق ستؤدي إلى زيادات غير مبررة

سيناريوهات متوقعة لأسعار الذهب والجنيه في عام 2026

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الواي فاي مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات