شعبة الدواجن: وفرة الإنتاج الحالية فرصة لضبط الأسعار في رمضان

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"مصراوي"، إن السوق يشهد وفرة كبيرة في المعروض من الدواجن خلال الفترة الحالية وهي وفرة يستفيد منها المستهلك في المقام الأول، لكنها في الوقت نفسه تسبب خسائر للمنتجين، حيث يُباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة بـ 58 جنيهًا، بينما تصل تكلفة إنتاجها إلى نحو 65 جنيهًا.

وأوضح السيد أن استمرار الوفرة يتطلب وضع سياسة تسعير واضحة تعتمد على معادلة سعرية تضمن للمنتج تغطية التكلفة وتشجعه على مواصلة الإنتاج، محذرًا من أن استمرار انخفاض الأسعار سيؤدي إلى خروج المنتجين من منظومة الإنتاج.

وأضاف أنه في ظل وفرة الإنتاج طالبت الشعبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسحب كميات كبيرة من الدواجن وتخزينها في الثلاجات استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الطلب يرتفع خلال الشهر الكريم بنحو 25% مما يدفع الأسعار للصعود.

وأشار إلى أنه لابد من الاستفادة من الوفرة الحالية بتخزين الكميات التي تعادل نسبة الزيادة المتوقعة في رمضان لضبط السوق وتحقيق التوازن السعري.

وأكد السيد أن الشعبة تطالب في الوقت الحالي بأمرين هما: سحب كميات كبيرة من السوق للتخزين في ظل الوفرة الحالية، ووضع آلية للتسعير العادل عبر معادلة سعرية يكون فيها السعر متوافق مع تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الحلقات الوسيطة للحفاظ على حقوق المستهلك.

