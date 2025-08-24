خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والجبن



كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :



أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)







ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)







ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)







انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم







ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم







ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)







تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد



