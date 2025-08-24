إعلان

بزيادة 9%.. "مصر للالومنيوم" تحقق أرباحا بـ 10.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025

11:46 ص الأحد 24 أغسطس 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مصر للالومنيوم تحقيق صافي ربح بنحو 10.18 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنه بـ 9.32 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2023 / 2024، بزيادة 9% على أساس سنوي.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، فقد سجلت الإيرادات 43.18 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنه بـ 32.8 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق 2023/ 2024. بزيادة 32 % على أساس سنوي.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1997. ومتخصصة في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مصر للالومنيوم البورصة المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم