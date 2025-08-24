كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مصر للالومنيوم تحقيق صافي ربح بنحو 10.18 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنه بـ 9.32 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2023 / 2024، بزيادة 9% على أساس سنوي.

ووفق الإفصاح المرسل للبورصة، فقد سجلت الإيرادات 43.18 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025 مقارنه بـ 32.8 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق 2023/ 2024. بزيادة 32 % على أساس سنوي.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم عام 1976. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1997. ومتخصصة في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل للبيع المحلي والخارجي. ويعد مصنع الشركة في صعيد مصر أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي بطاقة إنتاجية أكثر من 320 طن سنويًا.