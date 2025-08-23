

كتبت- آية محمد:

تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي "AI Everything" الشرق الأوسط وأفريقيا"، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، بتنظيم مجموعة GITEX GLOBAL، وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".



وبحسب بيان الوزارة اليوم، يشارك في القمة صناع القرار وكبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والجهات والخبراء والمتخصصين والمستثمرين من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتُعد قمة "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything Middle East & Africa" الحدث التقني العالمي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي الحدث ليسلط الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، ويمثل امتدادًا لسلسلة فعاليات GITEX العالمية التي تُقام في عدد من الدول بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار، مما يجعله من أبرز وأهم الفعاليات المؤثرة في مشهد الذكاء الاصطناعي بالمنطقة.

وفى هذا السياق، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة مصر لفعالية "Ai Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" تأتي تتويجًا لمكانتها المرموقة على خريطة التكنولوجيا إقليميًا ودوليًا، وتعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها البشرية والتكنولوجية؛ كما تعد تأكيدًا على حرص الدولة على المشاركة الفعالة في الجهود العالمية الرامية إلى تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة رئيسية في استراتيجية مصر الرقمية، لدوره المحوري في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تعيد تشكيل خريطة التنافسية عالميًا وتفتح آفاقًا جديدة للدول التي تسعى إلى التقدم والريادة.

وأضاف طلعت أن مصر تمضي بثبات في توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع؛ موضحًا أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تُعد خطوة مهمة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتسريع استخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات الحيوية، على نحو يسهم فى بناء اقتصاد رقمي تنافسي وشامل.



ومن المقرر أن تتضمن الفعالية قمة وزارية رفيعة المستوى حول سياسات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب معرض دولي لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في هذا المجال.

كما ستشهد الفعالية تنظيم العديد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تغطي عدة موضوعات تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والتعلم الآلي، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT).

وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، تتيح القمة فرصًا واسعة للتواصل والتشبيك مع نخبة من المستثمرين العالميين، إذ من المتوقع أن تضم الفعالية أكثر من 200 مستثمر من صناديق رأس المال الجريء ضمن شبكة GITEX GLOBAL.

كما تشمل فعاليات القمة تنظيم هاكاثون للابتكار، يستهدف تحفيز الشباب وتوجيه المواهب التكنولوجية نحو مشاريع تطبيقية وتجريبية، يتم دعمها بالإرشاد والتوجيه الفني اللازم، لا سيما في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.