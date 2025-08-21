إعلان

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم لأسر ضحايا حادث طريق الإسكندرية- مطروح

04:32 م الخميس 21 أغسطس 2025

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا لحادث طريق "الإسكندرية- مطروح".

وجاء ذلك خلال متابعة مايا مرسي تداعيات حادث التصادم الذي وقع ظهر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، على طريق "الإسكندرية – مطروح" بين سيارة نقل وعدة سيارات، ما أسفر عن حالتي وفاة وإصابة عدد من المواطنين .

وتقدمت مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بصرف التعويضات اللازمة، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإسكندرية ضحايا حادث طريق الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس