وزيرا قطاع الأعمال والتعليم العالي يبحثان التعاون واستثمار الأصول

كتبت- أمنية عاصم:

بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام مع أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد شيمي، في بيان اليوم أن الوزارة يتبعها قلاع صناعية ضخمة يمكن أن تكون شريكًا فاعلا في دعم العملية التعليمية والتدريبية، موضحًا أن الاستغلال الأمثل للأصول، وتعظيم عوائدها يأتي في مقدمة أولويات العمل ويمثل محورا رئيسيا في استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتطويرها وتحقيق معايير الاستدامة، بما يعزز مساهمة قطاع الأعمال العام في خدمة الاقتصاد الوطني.

وأكد على حرص الوزارة على النهوض بأداء المعاهد التعليمية التابعة لشركاتها، ومنها معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة "إيجوث" إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة والفندقة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وتناول اللقاء بحث فرص التكامل بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق أهداف الدولة في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم خطط التنمية المستدامة.



كما تمت مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من عدد من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويسهم في دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد.



كما استعرض الاجتماع سبل التعاون في تنفيذ مشروعات تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، فضلا عن مشروعات سياحية وفندقية؛ بما يرسخ التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتعليمية والتطبيقية.





