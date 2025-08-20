مصلحة الضرائب تستقبل وفد المنتدى "الأفريقي" في مركز التدريب الضريبي

كتبت- منال المصري:



قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إننا حريصون على الانفتاح والتعاون مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، وفقا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية.



وفي هذا الإطار تم استقبال وفد منتدى إدارة الضرائب الأفريقي (ATAF) بمركز التدريب الضريبي بالمعادي، حيث رحبت بالوفد وأعربت عن تقديرها لهذه الزيارة التي تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وفق بيان لمصلحة اليوم.



وأكدت " رشا عبد العال" أن هذه الزيارة تعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في تطوير المنظومات الضريبية.



وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر ضريبية قادرة على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، عبر برامج تدريبية متطورة تجمع بين أحدث النظم الرقمية و التشريعية.



وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة موسعة داخل أروقة المركز، شملت القاعات التدريبية المجهزة بأحدث التقنيات، ومعامل الحاسب الآلي، وقاعة المؤتمرات التي تسع 250 مقعدًا وتضم منظومة متكاملة لعقد اللقاءات الدولية والندوات.



بلإضافة إلى مكتبة شاملة ومكتبة إلكترونية تغطي مختلف التخصصات، كما تفقد الوفد الفندق الملحق بالمركز والمطعم المركزي والكافيتريا التي تضمن أعلى معايير الجودة والراحة للزائرين.



وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب" ، أن مركز التدريب الضريبي الذي تأسس عام 1999 يُعد بيت خبرة ومنارة للمعرفة، حيث ينظم ما يقرب من 3000 دورة تدريبية وورشة عمل سنويًا، تغطي كافة التخصصات الضريبية والمهارات العامة ضمن خطة تدريبية معتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



وأكدت، أن المركز شهد عملية تطوير شاملة على المستويات كافة، من بنية تحتية وتجهيزات تقنية حديثة ومناهج تدريبية متطورة، مشددة على أن عملية التحديث والتطوير تتم بشكل مستمر لمواكبة أحدث المعايير العالمية وضمان تقديم أفضل الخدمات التدريبية للكوادر الضريبية.



وأضافت، أن المركز يفخر بشراكاته المحلية والدولية، مع منظمات كبرى مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأمم المتحدة، واتحاد خبراء الضرائب العرب، فضلًا عن شراكات محلية رفيعة المستوى مع أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية وأكاديمية طيبة، وهو ما يعزز من مكانة المركز كمنصة إقليمية لنقل الخبرات وتبادل المعرفة.



وفي نفس السياق أكد أعضاء الوفد تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الضريبية الحديثة بما يخدم مصالح دول القارة.