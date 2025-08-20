كتبت- دينا كرم:

تفقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مصفاة تكرير ميدور لمتابعة أعمال التطوير والتحديث والتوسعات الجديدة التي رفعت طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يومياً ، لتعزيز دورها كواحدة من أكبر مصافي التكرير في الشرق الأوسط وركيزة أساسية في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية .

وخلال الجولة، تفقد الوزير الوحدات الإنتاجية الجديدة والمحدثة، و غرفة التحكم الرئيسية حيث استمع إلى شرح من رئيس شركة ميدور عمرو لطفي، وفريق العمل عن معدلات الإنتاج والظروف التشغيلية في ضوء التوسعات الأخيرة، والذي أكد على قدرات المصفاة في توفير المنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية "يورو 5" .

وقد استعرض رئيس الشركة الموقف التشغيلي والمالي للمصفاة موضحاً دورها في إمداد السوق المحلي بما يتراوح بين 17 و20% من احتياجاته من السولار والبنزين، وحرص الوزير على لقاء فرق العمل المختلفة من العاملين بالموقع سواء من شركة ميدور أو من شركات أخرى ( إيبروم وصان مصر وبترومنت وإنبي وبتروجت) .