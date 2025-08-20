إعلان

وزير البترول يتفقد مصفاة تكرير ميدور لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات الجديدة

11:58 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزير البترول يتفقد مصفاة تكرير ميدور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تفقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مصفاة تكرير ميدور لمتابعة أعمال التطوير والتحديث والتوسعات الجديدة التي رفعت طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يومياً ، لتعزيز دورها كواحدة من أكبر مصافي التكرير في الشرق الأوسط وركيزة أساسية في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية .

وخلال الجولة، تفقد الوزير الوحدات الإنتاجية الجديدة والمحدثة، و غرفة التحكم الرئيسية حيث استمع إلى شرح من رئيس شركة ميدور عمرو لطفي، وفريق العمل عن معدلات الإنتاج والظروف التشغيلية في ضوء التوسعات الأخيرة، والذي أكد على قدرات المصفاة في توفير المنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية "يورو 5" .

وقد استعرض رئيس الشركة الموقف التشغيلي والمالي للمصفاة موضحاً دورها في إمداد السوق المحلي بما يتراوح بين 17 و20% من احتياجاته من السولار والبنزين، وحرص الوزير على لقاء فرق العمل المختلفة من العاملين بالموقع سواء من شركة ميدور أو من شركات أخرى ( إيبروم وصان مصر وبترومنت وإنبي وبتروجت) .

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير البترول مصفاة تكرير ميدور كريم بدوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة