كتبت- دنيا كرم:

انخفضت أسعار الفول السائب، وزيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.52 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 60.54 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.78 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.67 جنيه، بتراجع 1.8 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.96 جنيه، بزيادة 79 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.81 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.6 جنيه، بتراجع 5.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.76 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.01 جنيه، بزيادة 3.93 جنيهًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.24 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.64 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

كيلو الفول السائب: 50.92 جنيه، بتراجع 6.82 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 135.75 جنيه، بتراجع 2.82 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.76 جنيه، بزيادة 68 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.01 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 99.79 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.