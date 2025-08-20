

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر، استقر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 19-8-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5183 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4535 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3887 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3023 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 36,280 جنيهًا.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 3330 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.