كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، ببداية تعاملات السبت 2-8-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3063 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3938 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4595 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5251 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52510 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163306 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 262550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.24 % إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.