"العيش البلدي المصري" يغزو المتاجر الأمريكية.. ما القصة؟

كتبت- أمنية عاصم:

تداول مصريون في أمريكا مقاطع فيديو وصور تظهر إقبالا كبيرا على شراء الخبز البلدي المصري بعد طرحه في سلسلة متاجر Trader Joe’s الأمريكية، مقابل 2.49 دولار للـ 5 أرغفة وزن 400 جرام للكيس الواحد.

وفي مقطع فيديو، وثق البلوجر عادل حكيم، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية فشله في العثور على الخبز المصري بعد أن نفد يشكل كامل، وبقى رفه خاليا. وقال حكيم إن العيش المصري أصبح ترند حاليًا في أمريكا؛ نظرًا لإقبال المواطنين على شرائه بما تسبب في نفاذ كمياته في بعض الفروع. وأوضح أنه حاول شراء كيس خبز لتقييمه لمتابعيه، لكنه وجد الرف خاليا، ووعد بالعودة لشراء الخبز وتقييمه.

لم يتوقف الإقبال على الخبز المصري على المصريين أو ذوي الأصول المصرية، وأبدى أمريكيون إعجابهم بالعيش المصري، وكتبت إحداهن: "منتج جديد في "تريدر جوز" من زيارتي الأخيرة... خبز العجين المخمر المصري البلدي! يفترض أن يكون الخبز المخمر أفضل لصحتك، وكان لذيذًا... طعمه لذيذ، لكنني أستطيع صنع شطائر جيب به!"

سجال حول المصدر

و"ترايدر جوز Trader Joe's -التى يتم بيع بها العيش المصري -هي سلسلة متاجر بقالة محلية بأمريكا، لا تعتمد على الكثير من المنتجات ذات العلامات التجارية. وقالت " ترايدر جوز Trader Joe's " عبر موقعها الرسمي إنها تشتري العيش المصري من مورد في مصر، دون أن توضح أي تفاصيل عنه.

وتواصل "مصراوي" مع أحد المسؤولين المعنيين بملف الصادرات، الذي نفى أن يكون العيش المتداول بأمريكا من مخابز التموين، مؤكدًا أن عيش التموين لا يمكن تصديره نظرًا لأنه سلعة مدعمة من الدولة ومخصصة للاستهلاك المحلي فقط.

وأوضح المصدر أن ما قد يتواجد في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية هو أنواع من الخبز المصري السياحي أو منتجات مشابهة يتم إنتاجها محليًا هناك لتلبية احتياجات الجاليات المصرية والعربية، لكنه لا يعد ضمن الصادرات المصرية الرسمية.

وشدد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.