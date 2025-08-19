كتبت- آية محمد:

اشتكى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أمس من زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف آيفون بنسبة 36.5%.

وكانت الشرق مع بلومبرج نشرت أن الرسوم المُحصلة على هواتف آيفون المستوردة ارتفعت على هواتف آيفون 15 من 11350 جنيهًا إلى 15500 جنيه "بزيادة 36.5%"، وعلى آيفون 16 من 12750 جنيهًا إلى 17400 جنيه "بزيادة 36%"، فيما ارتفعت الرسوم على آيفون 16 برو ماكس من 20200 جنيه إلى 26100 جنيه "بزيادة 29%".

وقال مصدران مسئولان - طلبا عدم نشر اسميهما - أن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة لم يطرأ عليها أي تعديل، حيث تبلغ نسبتها 37.5% من قيمة الهاتف المستورد، موضحين أن أسعار هواتف آيفون تم تحديثها على تطبيق "تليفوني" لتتوافق مع الأسعار الفعلية في السوق، وهو ما انعكس على إجمالي الرسوم المحتسبة.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ بداية العام الجاري، في تفعيل قرار تحصيل رسوم جمركية بنسبة 37.5% من إجمالي قيمة الهاتف المستورد، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة محاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

كما أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، الذي يتيح للمستخدمين الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام عن الرسوم الجمركية على الهاتف عبر تطبيق "تليفوني":

خطوات الاستعلام عن الرسوم عبر تطبيق "تليفوني":

1- تحميل التطبيق من متجر "Google Play" لهواتف الأندرويد أو "App Store" لهواتف آيفون.

2- فتح التطبيق وإدخال الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI" في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر "استعلام" لتظهر النتيجة التي توضح إذا كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف أم لا.

ويمكن معرفة رقم "IMEI" الخاص بالهاتف من خلال طلب الكود ‎*#06#‎ أو من على علبة الجهاز.

