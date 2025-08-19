كتبت- آية محمد:



قال ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات، إننا في انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي في شهر سبتمبر المقبل والذي من المتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميًا، وقد يتخطى سعر الأوقية حاجز الـ 4000 دولار بنهاية العام، كما قد يصل السعر في السوق المحلي إلى ما يزيد على 5 آلاف جنيه للجرام.

وأضاف فرج خلال لقاء تليفزيوني على قناة "الحدث اليوم"، أن الذهب أصبح سلعة نفيسة ومرتفعة الأسعار في ظل الزيادات العالمية والمحلية، وبالتالي من الضروري أن يحرص المواطن على الشراء من مصدر موثوق مع الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمصوغات من حيث العيار والوزن وإذا كانت تحتوي على أحجار كريمة قابلة للاسترداد أم لا، لضمان حقوقه في حالة البيع أو الاسترجاع.

وأكد أن الذهب يعد وسيلة ادخار ناجحة في ظل الارتفاعات القوية التي بدأت منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن التوجه نحو صناديق الاستثمار في الذهب بقيادة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعد خطوة مهمة.

وأوضح فرج أن هناك بالفعل صناديق استثمارية قائمة لكننا في حاجة إلى مزيد الاستثمار الآمن في الذهب وتشجيع المواطنين على التوسع فيه، لما يعود بالفائدة على الأفراد والدولة معًا، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم اقتراح إنشاء صناديق تمنح عائدًا ربع سنوي، وهو ما سيكون له مردود إيجابي حال تنفيذه حيث سيستفيد منها المواطن والدولة.