الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يتغنى بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟

كتبت- منال المصري:

أبدى خلف الحبتور رجل الأعمال الإماراتي عشقه بقضاء إجازة المصيف برفقة أحفاده في الساحل الشمالي.

وقال الحبتور أحد أهم المستثمرين بمصر في منشور له على "فيسبوك"، "وصلنا بحمدالله بخير وسلامة انا وأحفادي إلى البلد التي نحبها ونشتاق لها، ونشتاق لأهلها الطيبين، مصر أم الدنيا".

وأضاف "نقضي عطلة قصيرة في ‫الساحل الشمالي الجميل، حيث الشمس، والهواء، والروح الطيبة التي لا تغيب عن أرض الكنانة".

وأكد "أحرص علي زيارة ‫الساحل الشمالي كل صيف وفي رأيي هو مكان يتميز عن كثير من المقاصد السياحية العالمية."

وأضاف الحبتور "أسأل الله أن يديم الأمن والسكينة على مصر وأهلها اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلادنا العربية دار خير ومحبة وسلام".