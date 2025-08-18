العلبة تصل إلى 3800 جنيه.. أسعار حلوى المولد في أشهر 5 متاجر

كتبت- دينا كرم

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، بدأت كبرى متاجر الحلوى في مصر بطرح تشكيلاتها المميزة من حلاوة المولد، وسط تنوع كبير في الأحجام والأسعار لتناسب مختلف الفئات والميزانيات.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد المولد النبوي الشريف للعام 1447 هجريًا سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أسعار وأشهر عروض حلاوة المولد هذا العام في 5 من أبرز المتاجر :

Monginis

علبة المحبة مكونة من 64 قطعة بسعر 750 جنيها.

علبة المشربية مكونة من 52 قطعة بسعر 550 جنيها.

جار سمسمية وحمصية وفولية وزنه 400 جرام بسعر 120 جنيها.

صندوق كنز المولد مكون من 100 قطعة بسعر 1999 جنيها.

بوكيه الحبايب مكون من 38 قطعة بسعر 425 جنيها.

علبة العيلة مكونة من 82 قطعة بسعر 1375 جنيها.

علبة اللمة مكونة من 73 قطعة بسعر 975 جنيها.

علبة أصل الحكاية مكونة من 62 قطعة بسعر 675 جنيها.

علبة زينة المولد مكونة من 49 قطعة بسعر 495 جنيها.

علبة قمر الزمان مكونة من 29 قطعة بسعر 350 جنيها.

علبة نجم المولد مكونة من 29 قطعة بسعر 350 جنيها.

علبة حبايبنا مكونة من 15 قطعة بسعر 150 جنيها.

إيتوال

علبة المعز مكونة من 69 قطعة بسعر 1950 جنيها.

علبة كنوز مكونة من 24 قطعة بسعر 295 جنيها.

علبة كنوز المولد مكونة من 96 قطعة بسعر 1100 جنيه.

علبة سوبر ايليت مكونة من 45 قطعة بسعر 2700 قطعة.

علبة ايليت مكونة من 69 قطعة بسعر 1600 جنيه.

علبة إيليت مكونة من 92 قطعة بسعر 2100 جنيه.

علبة ايليت مكونة من 38 قطعة بسعر 850 جنيها.

علبة ايليت مكونة من 52 قطعة بسعر 1150 جنيها.

علبة برايم مكونة من 48 قطعة بسعر 710 جنيهات.

علبة برايم مكونة من 27 قطعة بسعر 365 جنيها.

علبة برايم مكونة من 36 قطعة بسعر 550 جنيها.

علبة برايم مكونة من 10 قطع بسعر 110 جنيهات.

علبة برايم مكونة من 18 قطعة بسعر 230 جنيها.

لابوار

عربة المولد مكونة من 20 قطعة بسعر 2850 جنيها.

علبة المولد جامبو مكونة من 75 قطعة بسعر 2000 جنيه.

صندوق المولد مكون من 75 قطعة بسعر 3800 جنيه.

سبت خوص مكون من 40 قطعة بسعر 2600 جنيه.

علبة مجوهرات المولد مكونة من 40 قطعة بسعر 2500 جنيه.

علبة مجوهرات المولد مكونة من 60 قطعة بسعر 3400 جنيه.

علبة المولد وسط كارتون مكونة من 40 قطعة بسعر 1100 جنيه.

سلة حلاوة المولد مكونة من 60 قطعة بسعر 3100 جنيه.

علبة المولد كبيرة مكونة من 55 قطعة بسعر 1550 جنيه.

علبة المولد ميني مكونة من 19 قطعة بسعر 475 جنيها.

تسيباس

علبة مولد مكونة من 8 أصناف بسعر 111 جنيها.

علبة مولد مكونة من 14 قطعة بسعر 222 جنيها.

علبة مولد مكونة من 21 قطعة بسعر 333 جنيها.

علبة مولد لوكس صغير مكونة من 17 قطعة بسعر 555 جنيها.

علبة مولد لوكس وسط مكونة من 24 قطعة بسعر 666 جنيها.

علبة مولد لوكس كبير مكونة من 30 قطعة بسعر 888 جنيها.

علبة مولد فاخر صغير مكونة من 33 قطعة بسعر 1295 جنيها.

علبة مولد فاخر وسط مكونة من 44 قطعة بسعر 1925 جنيها.

علبة مولد فاخر كبير مكونة من 59 قطعة بسعر 2600 جنيه.

العبد

علبة هدايا فضي بسعر 2600 جنيه.

علبة هدايا أخضر بسعر 3200 جنيه.

علبة هدايا أزرق بسعر 1500 جنيه.

علبة هدايا نبيتي بسعر 1900 جنيه.

علبة مولد بايتس بسعر 420 جنيها.

علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 1500 جنيه.

علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 2500 جنيه.

علبة مولد 1 بسعر 1200 جنيه.

علبة مولد 2 بسعر 950 جنيها.

علبة مولد 3 بسعر 700 جنيه.

علبة مولد 7 بسعر 150 جنيها.

علبة مولد 6 بسعر 220 جنيها.

علبة مولد 5 بسعر 350 جنيها.

علبة مولد 4 بسعر 530 جنيها.

