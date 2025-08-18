إعلان

وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الفترة المقبلة

01:12 م الإثنين 18 أغسطس 2025

جانب من الاجتماع

background

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة "بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية".

وأوضح في بيان للوزارة اليوم خلال كلمته في حلقة نقاشية نظمتها شركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية" أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من "التسهيلات" يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.

وأكد كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن البداية المطمئنة للعام المالي الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح، وأننا نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.

وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية التسهيلات الضريبية أحمد كجوك
