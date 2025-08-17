كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار الفول، والعدس، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025 مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

