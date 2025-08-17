كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن أنها تعمل على تعويض انخفاض عوائد الاستثمار من ( اذون الخزانه ) عبر رفع قيمة عوائد أنشطتها التشغيلية، حيث ستطرح الشركة وحدات سكنية بمساحات مختلفة متنوعة تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.250 مليار جنيه اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وتابع الإفصاح المرسل للبورصة، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة تقارب 109 ملايين جنيه فيما حقق إجمالي سعر بيع قطع الأراضي 128 مليون جنيه محققة بذلك زيادة قدرها 17.4% عن المستهدف.

وأضافت الشركة، أن المؤشرات الأولية تشهد تلقي دفعات الرغبة في حجز وحدات على إقبال مرتفع لشراء الوحدات وكانت الشركة حققت صافي ربح العام الماضي يقترب من 2.6 مليار جنيه.

واستكملت الشركة، أنها تعتزم دعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في الموافقة على شراء وإعادة بيع عدد 224 وحدة سكنية مملوكة للشركة القابضة للتشييد، بما يحقق ربحا لا يقل عن 272 مليون جنيه وفقا للقيمة الحالية.

هذا وتشارك شركة مصر الجديدة في معرض سيتي سكيب سبتمبر المقبل تطرح خلاله المرحلة الأولى من تطوير 300 فدان حيث تبلغ مبيعات تلك المرحلة ما يتجاوز ال 4 مليار جنيه وقام بأعمال التصميم لتلك المرحلة شركة ECG احد اكبر المكاتب الاستشارية في مصر والوطن العربي.

وكما يجرى الانتهاء من تصميم مبنى إداري بمساكن الشيراتون من تصميم م ياسر البلتاجي ليكون مقر بديل لاستغلال المبنى التراثي الحالي للشركه في نشاط فندقي، وفق البيان.

ومن المتوقع حصول الشركة على مليار جنيه من الحد الادنى المضمون لشراكتها مع شركة مدينة مصراول نوفمبر المقبل بالإضافة إلى دراسة إنشاء منطقة ترفيهية وتجارية مع إحدى الشراكات البارزة بمدينة هليوبوليس الجديدة علي مساحة 26 فدان على مرحلتين بالاضافه الي ارتفاع متوقع لإيرادات الحد الادني المضمون بشكل ملموس بدء من عام 2027.

واستطرد البيان، حيث يتم مراجعة واستصدار القرار الوزارى لست مناطق سكنى متكامل مختلفة المساحة مما سينعكس بالإيجاب على ايراداتها المتوقعة.

كما قامت شركة مصر الجديدة بسداد مبلغ قدره 6.3 مليار جنيه من قيمة ارض حدائق العاصمة (745 فدان ) والتي أسندت عمل المخطط العام لها للاستشاري د احمد يسري لتقديمه إلى وزارة الإسكان للاعتماد ،وتسعى الشركة للحفاظ على معدلات توزيع و صافي ارباح بمعدلات نمو ملموسة ترضي حملة الأسهم .