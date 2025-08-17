إيرادات القابضة المصرية الكويتية ترتفع إلى 397 مليون دولار في 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية في البورصة المصرية تحقيق إيرادات بقيمة 397 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية قدرها 32%، مدفوعة بنمو الإيرادات في مختلف قطاعات الشركة وهو ما يعكس الأداء القوي على صعيد العمليات التشغيلية.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن صافي الربح سجل ارتفاعًا بنسبة سنوية 1% ليصل إلى 101 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 26%. وقد تأثرت المقارنة على أساس سنوي بمكسب غير متكرر من فروق العملة.

قال جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، على الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهت شركة "الإسكندرية للأسمدة"، والتي تمثلت في التوقف المؤقت لإمدادات المواد الخام خلال الربع الثاني وأثره على معدلات التشغيل، إلا أن الشركة نجحت في تنمية الإيرادات وصافي الربح لتتجاوز معدلات العام الماضي.

وتابع أن شركة "سبريا مصر" سجلت نموًا ملحوظًا في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 21% خلال النصف الأول من عام 2025، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية.