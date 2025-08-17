كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الفول، والعدس، والزيت، واللحوم، واللبن السائب، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والدقيق، والسكر، والمكرونة، والبيض البلدي، والجبن الأبيض والرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.54 جنيه، بزيادة 60 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.96 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.48 جنيه، بزيادة 1.27 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.53 جنيه، بتراجع 2.56 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.53 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.17 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.31 جنيه، بتراجع 8.22 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.65 جنيه، بزيادة 7 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.28 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 417.57 جنيه، بتراجع 3.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.09 جنيه، بزيادة 4.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.5 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.9 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 129.58 جنيه، بزيادة 4.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 281.75 جنيه، بزيادة 6.36 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.54 جنيه، بتراجع 1.4جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.26 جنيه، بتراجع 3.17 جنيه.