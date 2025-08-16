أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:



اسقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 16-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الأسماك اليوم



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و79 جنيهًا.



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.







