ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-8-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا.