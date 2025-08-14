كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن خطتين جديدتين ستُحدثان ثورة في طريقة تداول الذهب بمصر.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، إلى أن المشروعين يهدفان إلى مواكبة النظم العالمية، وهما: إطلاق صناديق استثمار متخصصة في الذهب، وإتاحة شراء السبائك مباشرةً من ماكينات صراف آلي مخصصة.

وقال ميلاد إن صناديق الاستثمار في الذهب، المنتشرة عالميًا، ستسمح للمستثمرين بشراء وثائق مرتبطة بسعر الذهب دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالمعدن فعليًا.

وأضاف الدكتور هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الصناديق تعد وسيلة آمنة وفعّالة للتحوط ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة تعمل على صياغة إطار قانوني جديد لتنظيم هذه الصناديق، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، ويشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال.

وفيما وصفه بـ"المفاجأة الأكبر"، أشار ميلاد إلى قرب تطبيق فكرة ماكينات ATM لشراء الذهب، والتي ستتيح للمواطنين إيداع أموال نقدية والحصول فورًا على سبائك ذهبية بأوزان مختلفة.

وأوضح أن هذه التقنية ليست جديدة على مستوى العالم، وقد عُرضت ماكينة تجريبية منها في مصر قبل عامين، ما أثار اهتمامًا كبيرًا في السوق المحلية.