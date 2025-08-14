شعبة الدواجن تكشف أسباب الانخفاض الملحوظ في الأسعار

كتب- حسن مرسي:

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن في مصر تشهد انخقاضًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن سعر الكيلوجرام في المزرعة وصل إلى 60 جنيهًا، بعد أن كان 90 جنيهًا قبل شهرين.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى استقرار سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة، مما أتاح للمستوردين إدخال كميات كبيرة من الأعلاف، مثل الذرة الصفراء والصويا، دون تخوف من تقلبات سعر الصرف.

وتابع أن هذا الاستقرار في مدخلات الإنتاج، التي تستورد مصر 95% منها، أدى إلى انخفاض سعر طن العلف من 22 ألف جنيه إلى ما بين 16 و18 ألف جنيه، كما انخفض سعر الكتكوت من 52 جنيهًا إلى ما بين 12 و14 جنيهًا.

وأضاف السيد أن هذه الانخفاضات ستعطي المنتجين طمأنينة، مشجعًا إياهم على زيادة الدورات الإنتاجية، وهو ما سينعكس بدوره على المستهلك بأسعار منخفضة.

ونفى ما يربطه البعض بانخفاض أسعار الكتاكيت بدورة الصيف، مؤكدًا أن هذه تقلبات موسمية، وأن المزارع الكبرى، التي تعمل بنظام آلي، لا تتأثر بها.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار للمستهلك النهائي، أكد السيد أن سعر الدواجن للمستهلك يجب ألا يتجاوز 70 جنيهًا كحد أقصى، موضحًا ارتفاع الأسعار في بعض الأماكن إلى عدم وجود تراخيص لبعض محلات بيع الطيور الحية، وهو ما طالب وزير الزراعة بتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر صرامة.

وطمأن رئيس شعبة الدواجن المواطنين بأن الأسعار لن تشهد أي ارتفاعات في الفترة القادمة، معللًا ذلك بثبات سعر الصرف ووفرة مدخلات الإنتاج، مشددًا على أن السعر العادل حاليًا يتراوح بين 60 و65 جنيهًا في المزرعة.