كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق جديد على الهواتف المحمولة تحت اسم "بوابة البورصة المصرية" EGX Gate –، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة و بناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بالأسواق المالية. هنا

وبحسب البيان المرسل من البورصة، جاء ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الشفافية وزيادة مستويات التواصل بين أطراف سوق الأوراق المالية، واستمرارا لعملها الدؤوب لدعم عمليات الرقمنة وأنشطة الشمول المالي.

وأضافت البورصة أنها من خلال منصة حوار البورصة تسمح للمستخدمين والمتعاملين مشاركة مقترحاتهم لتطوير التطبيق. هنا